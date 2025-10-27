رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، انطلاق فعاليات النسخة الثانية من موسم التشجير الوطني في المنطقة، ضمن جهود البرنامج الوطني للتشجير، تحت شعار «يدٌ تغرس وأرضٌ تزدهر»، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع مشاركة المجتمع في مبادرات التشجير، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد أمير المنطقة الشرقية حرص القيادة على الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة من خلال دعم مشاريع التشجير ومكافحة التصحر، انطلاقاً من رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن العمل البيئي يُعد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع لبناء مستقبلٍ أخضر يوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وقدم مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس يوسف البدر عرضاً حول موسم التشجير الوطني في نسخته الثانية، الذي تشارك فيه العديد من الجهات، ويأتي امتداداً للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، من خلال تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتشجيع زراعة النباتات المحلية الملائمة، إضافةً إلى رفع الوعي بالممارسات البيئية السليمة، وتعزيز ثقافة التطوع، وتجسيد التكامل بين مختلف القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

وأضاف البدر أنه تزامناً مع انطلاق الموسم، أطلق البرنامج الوطني للتشجير الهوية الرسمية لموسم التشجير الوطني 2025، التي تحمل مضامين تعزز ثقافة التشجير وتؤكد أن التشجير ليس مجرد حملة بيئية، بل التزام وطني يعكس وعي المجتمع ومسؤوليته تجاه الأجيال القادمة.

ورفع المهندس البدر شكره لأمير المنطقة الشرقية على تدشينه الموسم ودعمه الدائم لكل ما يسهم في المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة.