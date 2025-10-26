ما ضوابط إصدار جواز السفر للمحضونين في حال وجود صك حضانة ؟
أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للحاضن أو الحاضنة إصدار أو تجديد جواز سفر المحضونين عبر مراجعة إدارات الجوازات بعد حجز موعد مسبق، في حال وجود صكّ حضانة رسمي.

وأوضحت «الجوازات» عبر حسابها في منصة «X» أن الحاضن يستطيع كذلك إصدار تصريح سفر إلكتروني للمحضون من خلال المنصات الرسمية، مشيرةً إلى أن التعديلات الجديدة في اللوائح نظّمت هذه الإجراءات بما يضمن تسهيل الخدمات وتوضيح الصلاحيات للحاضنين.

وبيّنت أن صكوك الحضانة القديمة التي صدرت قبل التعديلات الحديثة يمكن العمل بها ما لم تتضمن عبارة «عدم السفر بالمحضون»، مؤكدةً أن ذلك يُعدّ من الضوابط النظامية المعتمدة لضمان حقوق جميع الأطراف.

