رفع النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.

وأعرب الشيخ المعجب عن عظيم امتنانه للثقة الكريمة والدعم غير المحدود من القيادة وحرصها الدائم على تطوير البيئة التشريعية حتى أصبحت المملكة نموذجًا في التطور والازدهار، سائلاً المولى العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يوفق أعضاء المجلس في أداء مهامهم ومسؤولياتهم.