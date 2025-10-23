أمير تبوك ‎يهنئ الشيخ الدكتور صالح الفوزان بمناسبة تعيينه مفتياً عاماً للمملكة

قدم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم بالشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، معربا خلاله عن خالص التهاني والتبريكات للشيخ الدكتور صالح الفوزان بهذا التعيين، سائلا الله تعالى أن يوفق الشيخ صالح الفوزان ويعينه ويسدده في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ورخاءها في ظل القيادة.

من جانبه، شكر الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، أمير منطقة تبوك على تهنئته الكريمة ومشاعره النبيلة، سائلا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.