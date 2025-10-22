«الجوازات»: المخالفات المرورية لا تمنع المواطن من السفر

أكدت المديرية العامة للجوازات أن وجود مخالفات مرورية على المواطن لا يمنعه من السفر خارج المملكة، موضحة أن هذه المخالفات لا تُعدّ من الإجراءات المقيدة للخروج أو العودة.

جاء ذلك في ردّ رسمي عبر حساب «الجوازات» في منصة «X» على استفسار مواطنة تساءلت عمّا إذا كانت المخالفات المرورية قد تؤثر على إمكانية السفر، لتوضح الجهة المختصة: «المخالفات لا تمنع المواطن من السفر، سعدنا بتواصلك».

ويعكس هذا التوضيح سرعة تجاوب الجوازات وتكامل الخدمات الرقمية الحكومية التي أصبحت منصات التواصل إحدى واجهاتها الرسمية للتفاعل المباشر مع المواطنين والمقيمين، في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للمعلومة من مصدرها الرسمي.

وتؤكد الجوازات في الوقت نفسه أهمية التأكد من صلاحية جواز السفر وسداد الرسوم النظامية قبل السفر، مشددة على أن المخالفات لا تعيق المغادرة.