وزير العدل ونظيره الإيطالي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي

التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني نظيره الإيطالي كارلو نورديو، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التشريعات والأنظمة العدلية؛ بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة في البلدين.

واستعرض الدكتور الصمعاني أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة بدعم من خادم الحرمين، وبمتابعة من ولي العهد لا سيما في مجالات التشريعات المتخصصة.

وأشار إلى عدد من الإصلاحات التي تشهدها المنظومة العدلية، ومن ذلك تفعيل منظومة العدالة الوقائية، وتعزيز الضمانات وترسيخ مبادئ الشفافية من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة ونشر الأحكام.

ووقع وزير العدل مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في النظم القضائية وتطوير الكفاءات المهنية للقضاة ومنسوبي القطاعات العدلية؛ بما يعزز التكامل وتبادل الخبرات بين البلدين.