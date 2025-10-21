نظّمَت المحكمة العليا بجمهورية باكستان الإسلامية بالتعاون مع الأكاديمية القضائية ولجنة القانون والعدالة، محاضرةً للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد عبدالكريم العيسى.

وأبرزت المحاضرة جهود رابطة العالم الإسلامي في إيضاح حقائق التشريع الإسلامي في مواجهة «حملات الإسلاموفوبيا»، ودعوتها لعدالة التشريعات لحفظ الحقوق الأساسية، لا سيّما حقوق الأقلّيات.

وشهدت المحاضرة حضور رئيس المحكمة وأعضائها وعددٍ من الشخصيات الباكستانية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، فيما جرى تكريم العيسى بعد المحاضرة.

من جهة أخرى، افتتح الشيخ العيسى، في «إسلام أباد» الملتقى الثاني لعُلماء باكستان، بعنوان: «تنسيق المواقف ووحدة الكلمة».

وأشاد بالبيان الختامي وما اشتمل عليه من مضامين تعكس الأُفق الواسع والراسخ لعلماء باكستان، منوّهاً بما تضمَّنَه من الإشادة باتفاقية التعاون المشترك بين السعودية وباكستان، والتنويه بقيادة السعودية بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية في جهودها لحَلّ الدَّولتين، وما أسفرَ عنه من نجاحٍ دبلوماسي استثنائي.