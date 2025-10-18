أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق عدد من المخالفين بعد رصدها نشراً وإعادة نشر لمحتوى طائفي ومسيء لدولة شقيقة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع.وأوضحت الهيئة أن تلك المواد الإعلامية تمثل تجاوزاً واضحاً لما نصّت عليه الفقرة السابعة من المادة الخامسة من النظام، التي تنص على «عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى الدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة».وشددت هيئة تنظيم الإعلام على أن هذه الضوابط تأتي في إطار احترام الثوابت الوطنية والعلاقات الأخوية والدولية للمملكة.