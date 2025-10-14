اختُتمت اليوم (الثلاثاء) في الرياض أعمال مؤتمر إيسار 2025، تحت رعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة أكثر من 800 متخصص و40 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، ناقشوا على مدى يومين مستقبل إعادة الهيكلة واستمرارية الأعمال والاستدامة الاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي والعالمي.



وشكّل المؤتمر منصة حوارية جمعت نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية لبحث الحلول المبتكرة في حماية الاستثمارات وضمان النمو، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة التعثر المالي والتخطيط الاستباقي، وتسليط الضوء على التطورات التشريعية والتنظيمية التي أسهمت في خلق بيئة أعمال أكثر أمانا وجاذبية.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لأمناء الإفلاس خالد هوساوي في تصريح لـ«عكاظ» أن المؤتمر يسعى إلى توعية رجال الأعمال بأهمية إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات المتعثرة، وتمكينها من الانتقال من حالة التعثر إلى التوازن والاستدامة المالية، مشيرا إلى أن تبنّي ثقافة الإنقاذ وإعادة التنظيم يسهم في تقليل الخسائر والمحافظة على فرص العمل.



وأوضح المحامي المختص في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة يوسف بن هاني المدني لـ«عكاظ» أن نظام الإفلاس الذي أقرته السعودية يمثل نقلة نوعية في المنظومة القانونية، مشيدا بالدعم التشريعي الذي أتاح للشركات المتعثرة إيجاد حلول مرنة وعادلة تُمكّنها من الاستمرار بدلا من التصفية، عبر مسارات متنوعة توازن بين حقوق الدائنين واستدامة المنشآت.

واختُتمت أعمال المؤتمر بتوصيات أكدت أهمية تعزيز الوعي التشريعي لدى قطاع الأعمال، وتكثيف برامج الإنذار المبكر لرصد المخاطر المالية، وتشجيع التحول من ثقافة التصفية إلى ثقافة الإنقاذ، بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030».