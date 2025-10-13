شارك وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، في الاجتماع الـ35 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس (الأحد)، في دولة الكويت.وجرت خلال الاجتماع مناقشة إعداد سياسة مشتركة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل في دول المجلس، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، الهادفة إلى دعم العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي والقانوني.