المشاركون في الاجتماع الـ35 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (واس)
المشاركون في الاجتماع الـ35 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (واس)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
شارك وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، في الاجتماع الـ35 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس (الأحد)، في دولة الكويت.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة إعداد سياسة مشتركة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل في دول المجلس، إلى جانب بحث مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، الهادفة إلى دعم العمل الخليجي المشترك في المجال العدلي والقانوني.
أخبار ذات صلة
 
هيئة الشورى تُحيل تقرير ولاية القاصرين إلى المجلس
هيئة الشورى تُحيل تقرير ولاية القاصرين إلى المجلس
المملكة تواسي قطر في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري
المملكة تواسي قطر في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري