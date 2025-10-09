تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه، افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، الملتقى العلمي الـ25 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، تحت شعار «الابتكار والاستدامة في خدمة ضيوف الرحمن»، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

ورفع الأمير سلمان بن سلطان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من رعاية كريمة للحرمين الشريفين، واهتمام دائم بشؤون قاصديهما، وحرص مستمر على تعزيز منظومة الخدمات وتكامل الجهود في خدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم لمناسكهم في يسر وطمأنينة.

وأشار إلى أن الملتقى يأتي امتدادا لما تشهده المملكة من تطور نوعي في منظومة الحج والعمرة والزيارة، ضمن مستهدفات رؤية 2030 التي جعلت من برنامج خدمة ضيوف الرحمن محورا رئيسيا في مسيرتها المتواصلة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وفي جولة أمير منطقة المدينة المنورة على المعرض المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه أكثر من 50 جهة، اطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الحج والعمرة والزيارة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لخدمة ضيوف الرحمن.

وخلال الحفل، شاهد الحضور عرضا مرئيا عن الملتقى، ثم ألقى رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب كلمة أوضح فيها أن الملتقى المنعقد في المدينة المنورة يشارك فيه نخبة من الباحثين والمختصين، ويتضمن ورش عمل وجلسات علمية، و47 ملصقا علميا، و30 مشروعا ابتكاريا، وأكثر من 60 ورقة علمية، وتسهم فيه أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، مشيرا إلى أن رؤية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن يجسدان اهتمام الدولة المتمثل في خطط إستراتيجية وبرامج وخدمات نوعية تهدف إلى جعل تجربة الحاج والمعتمر والزائر أكثر جودة وعمقا منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم، في رحلة إيمانية متكاملة تُحاط بالرعاية والعناية.

ونوه بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية وعناية لخدمة ضيوف الرحمن، مقدما شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على ما يحظى به الملتقى من اهتمام في هذه المدينة المباركة.

وفي ختام الحفل، كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الرعاة والجهات المشاركة في أعمال الملتقى، كذلك الفِرَق الفائزة في تحدي «حجاثون 3»، الذي يهدف إلى إيجاد منصة إبداعية تجمع العقول المتميزة لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحقق أثرا مستداما في خدمة ضيوف الرحمن.