اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، بوزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله آل خليفة؛ لمناقشة سبل تعزيز التكامل التقني وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، بما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول نحو المستقبل الذكي.وجاء الاجتماع على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة في دولة الكويت، تأكيداً على متانة الشراكة الخليجية ومساعيها المشتركة لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومتكامل في المنطقة.