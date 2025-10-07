أطلقت وزارة السياحة، خدمة ترخيص النزل «المؤقتة» خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتتيح الوزارة، من خلالها، لمُلّاك هذه المرافق استضافة ضيوف الرحمن والزوار خلال موسم الحج، وتهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة، وضمان جودة الخدمات المقدمة في مكة والمدينة.وأوضحت، أنها ستتيح الخدمة عبر بوابة الوزارة؛ لتمكين المشغلين والمستثمرين من الحصول على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات خلال خمسة أيام عمل.وأكدت، أن إطلاق خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يأتي في إطار جهودها لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، وضمان التزام المرافق بتطبيق متطلبات السلامة، وتحقيق توافق مرافق الضيافة السياحية مع الاشتراطات والمتطلبات النظامية، بجانب التأكد من التزامها بالحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل.