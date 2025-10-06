أطلقت بلدية محافظة بيشة اسم الشاعر الكبير سعد بن جدلان الأكلبي على أحد الشوارع الرئيسة بالمحافظة، تخليدًا لإرثه الأدبي وإسهاماته البارزة في الساحة الشعرية الوطنية، وتقديرًا لمسيرته التي شكّلت علامة فارقة في الشعر النبطي السعودي.

وأوضح رئيس بلدية بيشة المهندس محمد بن فلاح القحطاني أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية في تسمية الشوارع والمعالم بأسماء رموز وطنية وثقافية تركت أثرًا عظيمًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن الشاعر سعد بن جدلان يُعد أحد أبرز شعراء الجزيرة العربية الذين عبّروا بكلماتهم عن مشاعر الوطن والإنسان، وخلّدوا اسمهاءهم في الذاكرة الشعبية.

وأكد القحطاني أن تسمية الشارع باسمه تمثل وفاءً وتقديرًا لعطاءاته، وتُجسّد اهتمام المحافظة بتكريم رموز الأدب والثقافة الذين أسهموا في إثراء الحركة الشعرية والأدبية في المملكة.