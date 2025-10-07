ينتظر أهالي مركز «العبلاء» التابع لمحافظة بيشة بمنطقة عسير، أن يشاهدوا أحد أهم المرافق الخدمية المتمثلة في الفرق الإسعافية بمركزهم والقرى التابعة ليزيح عن كاهلهم هم التفكير في كيفية التصرف عند وقوع حادث لا قدر الله.فالمركز وبحسب محمد الأكلبي، وعبدالله علي الأكلبي، ومحمد البيشي، الذين تحدثوا لـ«عكاظ»، هو في حاجة ماسة إلى مركز أو فرقة إسعافية تكون بينهم وتشعرهم بالأمان؛ لأنه في الوقت الحاضر كلما احتاجوا إلى فرقة الإسعاف واتصلوا يأتيهم الرد من منطقة الباحة رغم أن مركز العبلاء تابع لمنطقة عسير.ويضيفون قائلين: لا تتوقف أمانيهم ورغباتهم بوجود الفرق الإسعافية بل ينتظرون أن يروا مركزاً للشرطة وذلك للحاجة الماسة، حيث إن ارتباطنا الحالي بمخفر شرطة الجعبة يبعد عنا بنحو 80 كيلو متراً، فعند حدوث أي حادثة تتطلب الحضور الأمني يكون بعد المسافة والزمن عوامل لا تخدم المتضررين. ويضيف محمد الأكلبي قائلاً: «المركز يشهد حوادث مرورية ووقوعات مختلفة تتطلب متابعة للقضايا وهنا الحاجة إلى افتتاح مركز للشرطة ضرورة».وفي السياق نفسه، يضيف غرم الله الأكلبي قائلاً: «المنطقة تشتهر بالأودية الكثيرة والكبيرة ولا توجد بها أي عبّارات أو جسور وتشهد من حين لآخر حوادث احتجازات وغرق وحرائق، الأمر الذي يتطلب تدخل الفرق الإنقاذية والإطفاء في أسرع وقت، لكن الذي يحدث أن الفرق تصل إلى مركز العبلاء من مركز تبالة الذي يبعد نحو 50 كيلو متراّ وهذه مسافة طويلة، لذا نتمنى أن نرى هذه الخدمات في مركز العبلاء بأسرع وقت ممكن».