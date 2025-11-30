أعلنت وزارة الخارجية المصرية إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة الذين اختُطفوا قبل نحو 3 أسابيع في غرب مالي على يد جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن عملية إطلاق سراح المختطفين جاءت بعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية عبر السفارة المصرية في باماكو وجميع مؤسسات الدولة وبعد نجاح الاتصالات والجهود المكثفة للدولة المصرية.

وأكدت الخارجية المصرية على حرصها الكامل على المتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن في مختلف دول العالم، والعمل على توفير أقصى درجات الرعاية والدعم والحماية لهم، وضمان تذليل أي عقبات قد تواجههم، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصها الدائم على صون حقوقهم ورعاية مصالحهم في الخارج.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين في مالي إلى الالتزام الكامل بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وضرورة حمل أوراق ثبوتية بصفة دائمة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة إلى المدن والأقاليم الأخرى في الوقت الراهن حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

وأشارت إلى مواصلة اتصالاتها مع السلطات المالية والسفارة المصرية في العاصمة باماكو للتأكيد على هذه التعليمات وضمان سلامة المواطنين المصريين المقيمين في مالي.

وقبل نحو 3 أسابيع أكدت الخارجية المصرية متابعتها باهتمام بالغ حادثة اختطاف 3 مواطنين مصريين في مالي، بعد إعلان جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها.

ووقعت عملية الاختطاف في غرب مالي، قرب منطقة كايس على طريق سيجو-باماكو شرقي العاصمة باماكو، حيث أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» مسؤوليتها عبر قنواتها الإعلامية، متهمة إياهم بالتعاون مع السلطات المالية، وطالبت بفدية 5 ملايين دولار مقابل الإفراج عنهم.

ويبلغ عدد أفراد الجالية المصرية في مالي بين 500 و1000 مواطن، ومعظمهم يعملون في شركات مقاولات وإنشاءات مصرية تعمل في القارة الأفريقية، وعدد محدود من الطلبة والمقيمين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات سابقة.