نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم (الإثنين)، في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع والعشرين لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، المنعقد في دولة الكويت.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، كما ناقش القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

وتطرق الاجتماع للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي.

حضر الاجتماع رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع.