دشَّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم الحملة الوطنية «الولاء والانتماء»، التي تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية كجزء من خططها السنوية والمستمرة في مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال استقباله المدير العام للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله السعدان، بحضور وكيل الإمارة علي بن سالم آل عامر.

ونوه أمير منطقة حائل بدعم القيادة لكل ما من شأنه تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الكلمة، مؤكدًا أن رسالة الحملة تأتي تعزيزًا للجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار، واجتماع الكلمة ووحدة الصف واللحمة الوطنية، وتحصين الشباب من الآراء المنحرفة والأفكار الضالة.

واطلع على أهداف الحملة ورسالتها، وما تتضمنه من برامج توعوية تثقيفية تُعنى بتعزيز قيم المواطنة والوسطية والاعتدال، والتحذير من الأفكار المنحرفة، وتأكيد أثر الولاء لولاة الأمر في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وتتضمن الحملة الوطنية «الولاء والانتماء» عددًا من المحاضرات واللقاءات التوعوية التي تركز على الولاء الشرعي، ونبذ التطرف، وتعزيز الهوية الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.

وألقى المدير العام للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل، أولى محاضرات الحملة بعنوان «الولاء للملك واجب شرعي»، وذلك على مسرح بيت الثقافة بحائل، خُصصت لمنسوبي الإمارة والقطاعات الأمنية.