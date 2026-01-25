نفى الرئيس المشارك للمنتدى الاقتصادي العالمي أندريه هوفمان صحة الأنباء التي تحدثت عن احتمال نقل الاجتماع السنوي الرئيسي للمنتدى من مقره التاريخي في دافوس.



ويأتي هذا النفي بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك، الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي ينبغي أن يستكشف أفكاراً جديدة، ملمحاً إلى مواقع أخرى محتملة لاستضافة الاجتماع.



تدوير الاجتماع



وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد أفادت بأن فينك ناقش بشكل غير معلن خيارات لتدوير الاجتماع السنوي للمنتدى بين عدة مواقع مختلفة.



وكان الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2026) قد عقد في مدينة دافوس بسويسرا خلال الفترة من 19-23 يناير 2026.



وتركزت نقاشات المنتدى حول 5 محاور أساسية تشمل التعاون الدولي، تحفيز مصادر النمو الجديدة، الاستثمار في الأفراد، النشر المسؤول للابتكار، وبناء الرخاء ضمن الحدود البيئية للكوكب.