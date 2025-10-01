وزير العدل يؤكد على أهمية الالتزام بمعايير جودة الأحكام وتسبيبها

قام وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بزيارة تفقدية إلى المحكمة الجزائية بالرياض، وقف خلالها على سير العمل ومستوى إنجاز القضايا وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وخلال الزيارة، أكد الصمعاني حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنجاز ورفع مستوى رضا المستفيدين.

وأشار خلال لقائه أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، إلى أهمية الدبلوم العالي للقانون الجنائي، الذي يستهدف جميع قضاة المحاكم الجزائية في المملكة بجميع مراحل التقاضي.

وشدد الدكتور الصمعاني على أهمية الالتزام بمعايير جودة الأحكام وتسبيبها، بما يرسخ العدالة، ويعزز جودة العمل القضائي.