«الصحة» تضبط وافداً يزاول المهنة الصحية دون ترخيص

تمكّنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وفي إطار جهودها الرقابية المستمرة لحماية صحة المجتمع، من ضبط وافد من جنسية عربية في منطقة الحدود الشمالية، لممارسته المهنة الصحية دون ترخيص، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن المخالف كان يتنقل بسيارته الخاصة بين منازل المرضى لمزاولة أنشطة صحية شملت: العلاج الوظيفي، وتقويم الأعصاب، ومتابعة ما بعد الجلطات، وعلاج الدسك، وحالات الإعياء العام، في مخالفة صريحة لنظام مزاولة المهن الصحية وتعريض حياة المرضى للخطر.

وأكدت أنه جرى ضبط المخالف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مضيفةً أن العقوبات بحقه قد تصل إلى السجن 6 أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى (100) ألف ريال.

وشددت «الصحة» على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة على أي ممارسات مخالفة، وستواصل تكثيف حملاتها الرقابية لحماية المجتمع وضمان سلامته، موضحةً أن ما يُضْبَط لتلك الممارسات يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان أن تكون الرعاية الصحية مقدمة من مختصين مؤهلين، وفي منشآت صحية مرخّصة لذلك، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات صحية غير نظامية عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدة أن وعي المجتمع وتعاونه يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه التجاوزات.