حذّرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف من مخاطر إطعام قرود البابون، مؤكدة أن هذا السلوك يعرّض الأشخاص للخطر ويغيّر من طبيعة هذه الحيوانات. وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن «السلامة تبدأ بالمعرفة»، وأن الحملة التوعوية التي أطلقتها تهدف إلى الحد من السلوكيات الخاطئة المرتبطة بإطعام القرود.وبينت، أن الخطة تشمل بث رسائل موجهة للطلاب والطالبات والمجتمع المحلي، عبر مواد مرئية ومقروءة، للتأكيد على خطورة إطعام الحيوانات البرية وتأثيره السلبي على التوازن البيئي، لاسيما مع تزايد ظهور القرود في المناطق السكنية والمرافق العامة.وأكدت الإدارة، أن الحملة تستهدف الطلاب والكوادر التعليمية وأولياء الأمور، إلى جانب تعريفهم بالقوانين والتنظيمات التي تحظر هذا النوع من التغذية العشوائية للحياة الفطرية.وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكد، أن إطعام قرود البابون يعد سلوكاً مخالفاً لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية. وأشار المركز إلى أن المخالفة تستوجب غرامة مالية تبلغ 500 ريال، وأن أسباب تفاقم المشكلة تعود إلى اختلال التوازن البيئي، والتوسع الحضري، ووفرة مصادر الغذاء، مشدداً على أهمية استمرار التوعية والتعاون المجتمعي للحد من الظاهرة.