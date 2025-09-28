عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة «الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم»

نظم فرع هيئة الصحفيين في منطقة عسير مساء اليوم، بالشراكة مع أمانة المنطقة وعلى مسرحها، ندوة حوارية بعنوان: «الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم»، ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ95، وكان ضيفاها عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد التيهاني، واللواء ركن متقاعد حسين بن محمد معلوي، وأدارتها الإعلامية تغريد العلكمي.

واشتملت محاور الندوة التي حضرها العديد من المثقفين والإعلاميين والمهتمين، على الخطاب الإعلامي والهوية الوطنية، والإعلام والأمن الوطني والقيم المجتمعية، ومستقبل الخطاب الإعلامي الوطني.

وشهدت الندوة الحوارية عدداً من المشاركات والمداخلات، وفي ختامها تم تكريم المشاركين والشراكات، ونادي عسير الفوتوغرافي، بعد ذلك توجه الحضور لزيارة المعرض الفوتوغرافي المصاحب الذي قدمه نادي عسير الفوتوغرافي، تحت شعار «معرض عزّنا بطبعنا»، مستعرضاً صوراً فوتوغرافية جسدت معاني الوطنية والانتماء.