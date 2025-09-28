«عكاظ» تنشر اشتراطات مغاسل الموتى وموظفيها

حددت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات مغاسل الموتى إذ يشترط الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل كما تُمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له وتُمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، إضافة إلى ذلك تُمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.

ووفقاً لهذه الاشتراطات، يُمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المغسلة والمواقف العامة.

ويُمنع استخدام مبنى المغسلة في تخزين المواد التي ليست لها علاقة بالنشاط، ويجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المغسلة.

ومهمات إدارة المغسلة والاستقبال، متابعة الأمور الإدارية لتوفير احتياجات تشغيل المغسلة واستخراج الترخيص البلدي وتصريح بناء وتشغيل للمغسلة من الأمانة أو البلدية. ومتابعة أداء فرق العمل للمغسلين الأساسيين والمتطوعين والمحتسبين، وتوعيتهم بالأحكام الشرعية في تجهيز الميت تغسيلاً وتكفيناً، لرفع قدراتهم وكفاءتهم العملية والعلمية. واستقبال المكالمات الهاتفية والتواصل مع ذوي المتوفى لطلب خدمة المغسلة.

واشترطت حسن استقبال ذوي المتوفى وتقديم المواساة لهم، والاطلاع والتأكد من توافر الأوراق الرسمية المطلوبة لاستقبال المتوفى، كذلك توزيع الجنائز على السائقين والمغسلين، ومتابعة جاهزية سيارات النقل والتجهيزات والمرافق والخدمات، وتقديم الخدمات لذوي المتوفى مثل تسهيل عملية نقل المتوفى من المستشفى إلى المغسلة المسجد للصلاة عليه والمقبرة لدفنه.

وجاء في الاشتراطات؛ متابعة توفير احتياجات التغسيل والتكفين كافة، والقيام بتنظيم مكان العمل واحتياجاته، وتوفير أحواض أو طاولات مجهزة ومخصصة لوضع الجثمان عليها للتغسيل، والقيام بتغسيل وتكفين الميت وفق الضوابط الشرعية.

وحددت المتطلبات الخاصة بالعاملين، بأن يكون المغسلون حاصلين على تصريح ممارس عمل بعد اجتياز الدورة التدريبية من الوزارة، وألا يقل عمر المغسل عن 25 سنة، ويكون المغسل سعودي الجنسية، و في حال كان العامل أجنبياً يجب أن يكون تحت كفالة نظامية، مع الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص.