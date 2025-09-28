في أروقة الاحتفاء باليوم الوطني الـ95 للمملكة كان للمعرض الفني المصاحب لفعاليات تعليم جدة مشهد خاص، إذ حضرت مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي بين المعلمين والمعلمات في لحظة إبداعية مؤثرة مستخدمة فرشاة الفنانين على اللوحات الوطنية لتؤكد أن اللون والفرشاة ليستا مجرد أدوات تشكيل بل وسيلتان صادقتان للتعبير عن حب الوطن.

المشهد لم يكن بروتوكولياً بقدر ما كان حواراً حياً بين القيادة التعليمية والميدان التربوي، إذ انسجمت خطوات منال اللهيبي مع نبض الفنانين والمعلمين والمعلمات المشاركين، فبدت اللوحات كأنها تنطق بالوفاء تروي قصة وطن صنع المجد بعرق أبنائه وتجسد مسيرة نهضة تتواصل بإنجازاتها، وكان حضورها بينهم بمثابة رسالة رمزية بأن التعليم ليس فقط قاعات دراسية ومناهج بل هو أيضاً فضاء للإبداع يعانق الفنون ويغذي القيم.

الأعمال الفنية التي عرضت تجاوزت حدود الألوان لتصبح مرآة للهوية الوطنية حيث وثق الفنانون مسيرة الوطن عبر جداريات نابضة بالحياة حملت صور ولاة الأمر ورموز النهضة السعودية وتجليات المشاعر الشعبية تجاه الأرض والقيادة وفي كل لمسة فرشاة كانت تترجم قصيدة غير مكتوبة من الولاء والانتماء وكأن المعرض لوحة جماعية يرسمها الجميع بروح واحدة.

وجود منال اللهيبي لم يكن مجرد حضور رسمي بل كان انخراطاً صادقاً في التجربة، أعطى للمشهد طاقة مضاعفة فشعر المعلمون والمعلمات أن رسالتهم محل تقدير وأن إبداعاتهم جزء أصيل من مسيرة التعليم، ولعل أعظم ما عكسته تلك اللحظات أن الفن حين يقترن بالوطن يتحول إلى لغة يفهمها الجميع ويكتب سطوراً خالدة في ذاكرة الاحتفاء، وأكد رئيس قسم النشاط الطلابي في تعليم جدة عوض العتيبي أن المعلمين والمعلمات المشاركين يمثلون نخبة الفنانين في السعودية، موجهاً لهم شكره وامتنانه لما قدموه من إبداعات جسدت حب الوطن بروح صادقة وفنية رفيعة.

المعلمون والمعلمات المشاركون في المعرض الفني:

أحمد الغامدي، حسن الزهراني، بدور الغامدي، هنادي فرحات، ماجد الغامدي، مهدي عقيلي، زاهد سيامك، حاتم فلمبان، أحمد شويل، خالد الزهراني، ثامر رباط، عبدالعزيز سندي، طاهر فاروق، حياة الغامدي، حنان الحازمي، وفاء السالم، مها الصحفي، سمر القحطاني، ميرفت باسودان، أروى المرتضى، منال مرزا، آلاء الجحدلي، رابحة الأحمدي.