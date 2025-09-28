نائب أمير منطقة جازان خلال لقائه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نائب أمير منطقة جازان خلال لقائه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تابعوا عكاظ على
Google News Account

التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي في مكتبه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة محمد بن عبدالله آل علي.

واطَّلع نائب أمير المنطقة على التقرير السنوي لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 2024م، الذي تضمّن أبرز البرامج والأنشطة الميدانية والتوعوية المنفذة، وما حققه الفرع خلال السنة في تعزيز القيم والأخلاق، ونشر ثقافة الوعي المجتمعي، إضافةً إلى المبادرات الهادفة التي ترتقي بجودة العمل الميداني والتوعوي.

وحثَّ الأمير ناصر بن محمد على مضاعفة الجهود؛ لخدمة المجتمع، منوهاً باهتمام القيادة الرشيدة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أخبار ذات صلة
 
الملحقية الثقافية في ماليزيا تنظم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95
الملحقية الثقافية في ماليزيا تنظم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95
أمير حائل يدشّن مشاريع تنموية كبرى بتكلفة 1.22 مليار ريال.. تعرف عليها
أمير حائل يدشّن مشاريع تنموية كبرى بتكلفة 1.22 مليار ريال.. تعرف عليها