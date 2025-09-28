نائب أمير منطقة الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم اليوم (الأحد)، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

واطَّلع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على جهود الوزارة في المنطقة من خلال العناية بالمساجد، ونشر تعاليم الإسلام السمحة والوسطية والاعتدال.

من جانبه أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض ونائبه على ما يوليانه من اهتمام وحرص ودعم لأعمال الوزارة في المنطقة.