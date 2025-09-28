تستعد هيئة تقويم التعليم والتدريب لإطلاق الدورة الثانية من التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي صقر 2026، والذي يعد إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة.ويهدف التصنيف إلى تعزيز جودة التعليم والتميز المؤسسي في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية والمواءمة مع سوق العمل والإسهام في التنمية المستدامة وتعزيز الأبحاث والتطوير والابتكار والتنافس الإيجابي ودعم التميز المؤسسي، وتحسين الكفاءة والاستدامة، مشيرةً إلى أن فئات التصنيف تشمل فئتين رئيسيتين هما: الفئة التعليمية، وتضم مجالين رئيسيين و5 مجالات فرعية و14 مؤشراً، بينما تشمل الفئة الشاملة 4 مجالات رئيسية و10 مجالات فرعية و25 مؤشراً، لافتةً إلى أن المؤسسات المستهدفة هي: الجامعات والكليات الحكومية والمستقلة والجامعات والكليات الأهلية. الجدير بالذكر، أن الهيئة انتهت من مرحلة تقويم وتصنيف مدارس التعليم العام بقطاعيها للبنين والبنات خلال السنوات الثلاث الماضية عبر فرق متخصصة، حيث تم تصنيف المدارس إلى مستويات تشمل التميز، والتقدم، والانطلاق، والتهيئة، مشترطة للحصول على مستوى التميز، أن تحصل المدرسة على 75 % على الأقل في المجالات الرئيسية: وهي الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية، بالإضافة إلى درجة إجمالية 90 % فأكثر.