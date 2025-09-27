تابعوا عكاظ على
Google News Account
«التخصصات الصحية» تختتم الحدث الجانبي «الصحة بلا حدود» في نيويورك
«التخصصات الصحية» تختتم الحدث الجانبي «الصحة بلا حدود» في نيويورك
تابعوا عكاظ على
Google News Account

اختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس الحدث الجانبي بعنوان «الصحة بلا حدود»، المنعقد بالتزامن مع الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 80) بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الحدث الجانبي، الذي نظمته الهيئة واستمر 3 أيام، مشاركة أكثر من 50 متحدثاً، وما يزيد على (300) مشارك من خبراء دوليين ومتخصصين وقادة في المجال الصحي، وتركزت الجلسات الحوارية على تنمية القوى العاملة الصحية وتيسير تنقلها بمواءمة الشهادات والمعايير الدولية، وتعزيز القدرات التدريبية من خلال برامج مبتكرة وحوكمة متقدمة، بما يسهم في استدامة المنظومات الصحية عالمياً.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار سعي الهيئة إلى الإسهام في سد الفجوة العالمية في الطلب على الكفاءات الصحية من خلال تبني الحوارات الدولية بين الخبراء والمتخصصين، والوصول إلى حلول قادرة على مواجهة التحديات والأزمات لتساهم في رسم ملامح مستقبل أفضل للكوادر الصحية على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة
 
وزير البلديات والإسكان ووزير الإعلام ورئيس هيئة العقار في ضيافة المؤتمر الصحفي الحكومي
وزير البلديات والإسكان ووزير الإعلام ورئيس هيئة العقار في ضيافة المؤتمر الصحفي الحكومي
جامعة الإمام عبد الرحمن تتسلّم شهادات الاعتماد الدولي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا لبرامج كلية الطب
جامعة الإمام عبد الرحمن تتسلّم شهادات الاعتماد الدولي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا لبرامج كلية الطب