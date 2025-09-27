«التخصصات الصحية» تختتم الحدث الجانبي «الصحة بلا حدود» في نيويورك

اختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس الحدث الجانبي بعنوان «الصحة بلا حدود»، المنعقد بالتزامن مع الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 80) بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.





وشهد الحدث الجانبي، الذي نظمته الهيئة واستمر 3 أيام، مشاركة أكثر من 50 متحدثاً، وما يزيد على (300) مشارك من خبراء دوليين ومتخصصين وقادة في المجال الصحي، وتركزت الجلسات الحوارية على تنمية القوى العاملة الصحية وتيسير تنقلها بمواءمة الشهادات والمعايير الدولية، وتعزيز القدرات التدريبية من خلال برامج مبتكرة وحوكمة متقدمة، بما يسهم في استدامة المنظومات الصحية عالمياً.





ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار سعي الهيئة إلى الإسهام في سد الفجوة العالمية في الطلب على الكفاءات الصحية من خلال تبني الحوارات الدولية بين الخبراء والمتخصصين، والوصول إلى حلول قادرة على مواجهة التحديات والأزمات لتساهم في رسم ملامح مستقبل أفضل للكوادر الصحية على مستوى العالم.



