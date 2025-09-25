تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الدفاع المدني يشهد تخريج 248 خريجاً

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تخريج 248 خريجا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الـ54، من الجامعيين بمختلف التخصصات، وخريجي بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك بمقر المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض.

وتلقى الخريجون خلال الدورة التدريبية عددا من البرامج والتطبيقات الميدانية، التي تهدف إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات، لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية والعملية في جميع المجالات.