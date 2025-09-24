محافظ صبيا يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ95

بحضور محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، احتفلت بلدية المحافظة باليوم الوطني السعودي 95، في حفل بهيج شهد حضوراً رسمياً وشعبياً كبيراً.

وقد جسّد الحفل الذي أُقيم بحضور وكيل المحافظة أحمد بن موسى أبو قرن ورئيس مركز الكدمي سعد بن ناصر القحطاني ورئيس بلدية صبيا المهندس محمد حمود نمازي، ومديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة، إلى جانب جمع غفير من الأهالي والمشايخ والأعيان، أسمى معاني الوحدة، والولاء، والانتماء للوطن.

تضمن الاحتفال معرضاً بعنوان «معرض العز» شاركت فيه جهات حكومية وخاصة، وقطاع غير ربحي. استعرضت الأجنحة المشاركة بأبرز إنجازاتها وخدماتها المجتمعية، مما لاقى تفاعلاً وإقبالاً واسعاً من الحضور.

بدأ الحفل الخطابي بكلمة ألقاها الدكتور عبدالرحمن بن رديني نيابة عن الأهالي، رفع خلالها أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان مؤكداً أن هذه المناسبة تجسيد روح لتلاحم الشعب والقيادة.

وقدم الشاعر محمد ربيع شافعي قصيدة وطنية عبر من خلالها عن عمق الحب والولاء للوطن. كما أضفى أوبريت غنائي بعنوان «وطن» ومجموعة من الأغاني الوطنية والفلكلورية الشعبية مزيداً من البهجة على الأجواء، عاكسةً التراث السعودي الأصيل.

يأتي هذا الاحتفال ضمن الفعاليات التي تؤكد من خلالها محافظة صبيا مشاركتها الوطن أفراحه، وتجديد العهد على المضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.