محافظة الحرث تقيم احتفالية وطنية بمناسبة اليوم الوطني 95
محافظة الحرث تقيم احتفالية وطنية بمناسبة اليوم الوطني 95
ضمن فعاليات اليوم الوطني 95، أقامت محافظة الحرث بجازان احتفالية وطنية لمنسوبيها وعدد من طلاب مدارس المحافظة، بحضور المحافظ محمد بن سلطان بن هجاج، ووكيل المحافظة عمرين عريشي، ومدير مجمع مدارس الراحة يحيى سهلي، وعدد من منسوبي المحافظة والطلاب. وقد تخللت الحفل كلمات وطنية وقصائد شعرية ورسائل للوطن من خلال لوحة المشاركات الوطنية.

وعبر المحتفلون عن فخرهم واعتزازهم بهذا اليوم المجيد وما سطره الآباء والأجداد من تضحيات من أجل وحدة الوطن وتماسكه في ظل القيادة الحكيمة. وأشادوا بما ينعم به المواطن والمقيم في هذا البلد من أمن وأمان ورغد العيش، مؤكدين اللحمة الوطنية للحفاظ على مقدرات الوطن.

