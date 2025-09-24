«المخدرات»: القبض على شخصين لترويجهما (4) كيلوجرامات من مادة الحشيش بالشرقية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهما (4) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأوقفا واتخذ الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.