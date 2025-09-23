عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي منطقة نجران

نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –، لأهالي منطقة نجران.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم عددًا من المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء أن زيارته لمنطقة نجران تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة التي تحرص على التواصل الدائم مع المواطنين في جميع مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن ما تحظى به المنطقة من عناية ورعاية يتجسد في ما تشهده من تطور وتنمية في المجالات كافة.وقد أُقيم حفل بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور طالب بن أحمد الهمامي، كلمة أهالي نجران، رحب في مستهلها بوزير الداخلية في منطقة نجران التي تحتفل وسائر مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ95، مشيرًا إلى أن منطقة نجران كانت وما زالت حصنًا منيعًا للوطن، ودرعًا واقيًا للأمن وصورة واضحة للولاء، والانتماء، والحب، والوفاء.

وأكد أهالي المنطقة أن زيارة وزير الداخلية تجسد حرص القيادة على متابعة احتياجات المناطق، وتعزيز الأمن والتنمية، وتأكيد التواصل المباشر مع المواطن، وذلك استمرارًا للنهج المبارك الذي أرسته المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه– واستمر عليه أبناؤه الملوك من بعده حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وعبر أهالي منطقة نجران عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني، مستذكرين ما قام به الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي وحَّد شتات هذا الوطن، وجعله كيانًا راسخًا عزيزًا، وأرسى دعائم الأمن والطمأنينة، وأقام شرع الله حكمًا وعدلًا، ورعى حوزة الدين برعايته للحرمين الشريفين، وصان دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، وعلى خُطاه مضى أبناؤه الملوك البررة، فحملوا الأمانة، وحافظوا على المنجزات، وبنوا وطنًا شامخًا يزداد رفعةً ومجدًا، في الرخاء والشدة، والمنشط والمكره، والعسر واليسر. ورفع أهالي نجران في كلمتهم الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من رعاية ودعم لكل ما يسهم في تعزيز أمن الوطن وازدهاره، معبرين عن اعتزازهم بما تقوم به وزارة الداخلية من جهود كبيرة عبر قطاعاتها المختلفة لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين، وتقديرهم لأمير منطقة نجران ونائبه على جهودهما الموفقة لتطوير المنطقة.حضر اللقاء، وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ووكيل وزارة الداخلية للأفواج الأمنية اللواء ركن عوض بن مشوح العنزي، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين في منطقة نجران.