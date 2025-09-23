ما هي الهوية السياحية للمدينة المنورة التي أطلقها الأمير سلمان بن سلطان ؟

ماهي الهوية السياحية التي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال احتفال المدينة المنورة باليوم الوطني ؟

هذه الرؤية والهوية الجديدة. تمثل أحد أهداف ومرتكزات تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي إطلاق الهوية السياحية بالتزامن مع اليوم الوطني الخامس والتسعين، وانطلاقًا من حرص سموّه على أن تكون هذه المناسبة علامة فارقة في ذاكرة الأهالي والزوار، وتقديرًا لهم بأن يكون هذا الإطلاق بينهم، مواكبًا لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

المدينة المنورة أدرجت في قائمة أفضل 100 وجهة سياحية عالميًّا لعام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال»؛ مما يعكس مكانتها بصفتها إحدى أبرز الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي.

وجاءت المدينة في صدارة المدن السعودية، وحلت في المرتبة الخامسة خليجيًّا، والسادسة عربيًّا، والسابعة على مستوى الشرق الأوسط، إضافةً إلى المرتبة 88 عالميًّا.

وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للجهود الكبيرة التي تقدمها الأجهزة الحكومية والشركاء في القطاع الخاص بالمنطقة كافة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد الوطني.

ويعتمد التقرير على تقييم 55 مؤشرًا موزعًا على 6 محاور رئيسة، تشمل الأداء الاقتصادي والتجاري، والأداء السياحي، والبنية التحتية، والسياسات الجاذبة للسياح، والصحة والسلامة، والاستدامة؛ مما يعكس جاهزية المدينة المنورة لتقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمن وتعميق تجربتهم خلال زيارتهم إلى حاضنة ثاني الحرمين الشريفين.

وتمكنت المدينة المنورة من الجمع بين مكانتها الدينية وتطويرها بصفتها وجهةً سياحيةً حديثةً، إذ شهدت السنوات الأخيرة العديد من المشاريع الإستراتيجية التي استهدفت تحسين تجربة الزوار، مثل تعزيز خدمات ضيوف الرحمن، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق السياحية، وتفعيل المواقع التاريخية، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت بشكل حيوي في تحقيق هذه النقلة النوعية وأثرت إيجابيًا في تحسين جودة حياة سكانها وتعزيز تجربة زوارها على مدار العام.

ويُعد هذا الإنجاز شهادة عالمية على مكانة المدينة المنورة في قائمة المنافسة على الوجهات السياحية، ودليلًا على نجاح إستراتيجية المملكة في تعزيز تنافسية المدن السعودية على المستوى الدولي، إذ أصبحت المدينة المنورة وجهة سياحية متكاملة تجمع التراث الثقافي والتاريخي وتطور الخدمات والبنية التحتية، في ظل رعاية وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ضمن رؤية المملكة الطموحة؛ مما يدفع نحو مزيد من التطوير والاستثمار في المدينة المنورة ويعزز مكانتها وجهةً عالميةً فريدة تستقطب ملايين الزوار سنويًا.