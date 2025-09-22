«التجارة»: السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال على العروض الوهمية

شددت وزارة التجارة على المنشآت والمتاجر الإلكترونية الالتزام بشروط تنظيم المسابقات التجارية.وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، أن الشروط تتمثل في إصدار ترخيص إلكتروني من الغرفة التجارية قبل إجراء المسابقة، وإيضاح طريقة الاشتراك، ونوعية الجوائز المقدمة للمتسابقين، وتواريخ بدء وانتهاء المسابقة، على أن تتم عملية سحب الجوائز تحت إشراف وزارة التجارة.وقال المتحدث في حساب الوزارة على منصة (x): «إن من شروط تنظيم المسابقات التجارية، حظر اشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، وعدم زيادة أسعار المنتجات أثناء إقامة المسابقة مع نشر رقم الترخيص في إعلانات المسابقة، والالتزام بمنع اشتراك مقدم المسابقة أو أقاربه أو العاملين لدى المنشأة».وأشار متحدث «التجارة» إلى ضرورة الالتزام بتسليم الجوائز خلال 7 أيام من تاريخ الفرز، وإعلان النتائج في نفس الوسائل التي تم من خلالها الإعلان عن إجراء المسابقة، ومنع تجاوز مدة إقامة المسابقة منذ الإعلان عنها وحتى تسليم الجوائز أكثر من 60 يوماً.وفي الإطار ذاته، حددت وزارة التجارة عقوبات رادعة على كل من يضلل المستهلك بعروض وهمية.وأكد المتحدث، أن الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة نفذت 4 آلاف جولة على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، وأصدرت أكثر من 4,300 رخصة تخفيض لليوم الوطني لـ 4 ملايين منتج وسلعة، تشمل ملابس وعطوراً وهواتف وغيرها من المنتجات.ولفت إلى أن العقوبات التي تفرض على العروض الوهمية تشمل السجن حتى 3 سنوات والغرامة مليون ريال، وعقوبات أخرى تشمل الإغلاق والشطب والتشهير.