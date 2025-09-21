سفيرة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال استقبالها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
استقبلت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، في واشنطن اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، التي تأتي تعزيزاً للتعاون في المجالات الاستثمارية في القطاع الخاص بين البلدين.

وجرت خلال الاستقبال مناقشة أبرز مستجدات التحول في قطاع النقل الجوي، وسبل تعزيز تعاون التنقل الجوي المُتقدم والبحث والابتكار، إلى جانب تشجيع المستثمرين والشركات الأمريكية الرائدة للاستثمار في القطاع في المملكة؛ بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

