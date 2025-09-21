«عِلم» تختتم مشاركتها في فعاليّات معرض ومؤتمر Money 20/20 الشرق الأوسط

اختتمت شركة «عِلم»، رائدة الحلول الرقمية، مشاركتها المتميزة في فعاليات معرض ومؤتمر Money 20/20 الشرق الأوسط، الذي أُقيم أخيرا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (ملهم)، تحت شعار «حيث يلتقي المال بالأعمال»، محققة نجاحا لافتا وحضورا واسعا من أبرز الشخصيات القيادية في الاستثمار وصناعة القرار في قطاع الخدمات المالية.

وأبرمت «عِلم» خلال المعرض عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الإستراتيجية المهمة، إذ عقدت اتفاقية شراكة مع شركة «ايجاري – EJARI»، بهدف رقمنة المعاملات المالية في القطاع العقاري وتوثيقها بطريقة آمنة وفعالة. كما وقعت اتفاقية مع شركة «بوبا – BUPA»، لتسهيل التعاملات المالية وتعزيز التكامل التقني. ووقعت «عِلم» كذلك اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة «النظام الذكي»، وذلك في إطار سعيها إلى الاستفادة من خدمات «يقين» للتحقق من بيانات العملاء. كما أبرمت عقد شراكة مع شركة «هِمتك» لتقديم نظام مالي موثوق وآمن، يسهم في تسهيل العمليات المالية عبر حلول «ضامن». وإضافة إلى ذلك، وقعت اتفاقية إطارية لمشاركة البيانات وتقديم حلول وخدمات متكاملة لعملائها مع شركة «تكامل لخدمات الأعمال»، واتفاقية مع شركة «نيوليب»، بهدف توفير حلول رقمية وفنية حول المركبات من خلال خدمات «موجز»، واتفاقية شراكة مع «تابي» لتعزيز حلول الدفع المرنة والرقمية، مما يزيد القيمة المقدمة لدى العملاء، واتفاقية شراكة مع شركة «نجم لخدمات التأمين» لتعزيز تبادل البيانات، واتفاقية شراكة مع شركة «إمكان» دعما للتحول الرقمي وتوسيعا لنطاق الخدمات والحلول الرقمية عبر «ضامن».

وخلال مشاركتها، استعرضت «عِلم» ما تضمه منظومتها المالية الواسعة من منصات وخدمات، وأبرزها «حلول رابط»، وخدمة «ضامن» المبتكرة، التي تعمل كوسيط موثوق لاستقبال وتحويل الأموال للأطراف المستحقة فقط بعد إتمام العملية. وسلطت الضوء كذلك على خدمة «دخلي»، وخدمة «نذير» الإلكترونية، وحل «لزام» المبتكر لتقييم المخاطر للأفراد والمنشآت باستخدام بيانات دقيقة. وأبرزت أيضا مزايا منصة «نفاذ»، وخدمة «يقين»، الآمنة والموثوقة. إضافة إلى خدمة «التحقق عن بعد» من هوية الأشخاص الذين لا تتوفر بياناتهم في مركز المعلومات الوطني، كالمقيمين والأجانب.

وفي السياق نفسه، أضاءت على الحل التقني «ذكي»، المخصص لكشف الاحتيال والتحقق في معاملات نقاط البيع ومطالبات التأمين، لضمان موثوقية العمليات والتسديد؛ إلى جانب منصة «تسديد» السحابية، التي تعمل على تسهيل دفع فواتير سلاسل الإمداد بالتعاون مع شركاء مصرفيين معتمدين، بما يدعم استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر المالية.

وكانت «المحفظة الإلكترونية» من أبرز الحلول المعروضة أيضا، إلى جانب بوابة «كويك تك» المالية الرقمية المتكاملة، المتخصصة في رقمنة الفواتير والمدفوعات، مع تحصيل وتوزيع الأموال بسرعة وأمان. واستعرضت أيضا «بوابة الدفع» المتكاملة، إضافة إلى «نظام الفوترة» الذي يعالج دورة الفوترة بأكملها، من إنشاء وإدارة الحسابات والاشتراكات، إلى تتبع جميع المعاملات بدقة، متناغما مع أنظمة سداد وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و(SAP).

وأكدَ المتحدث الرسمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في «عِلم» ماجد بن سعد العريفي أن الاتفاقيات التي وقعتها الشركة خلال مشاركتها في مؤتمر Money 20/20 الشرق الأوسط، تعكس التزام «عِلم» بتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم رقمنة المعاملات المالية وتوثيقها بشكل آمن، وبناء شراكات إستراتيجية تواكب حاجات السوق المتنامية، انسجاما مع رؤيتها في تعزيز التقنية المالية بالمملكة والمنطقة.

وأضاف: «بكل ما نقدمه من حلول رقمية متقدمة، نؤمن بأن نجاح التقنية المالية يعتمد على بنية تحتية قوية وذكية وآمنة، وهو ما ركزنا عليه في هذه المشاركة. فقد أسهمت «عِلم» في تطوير بنية تحتية مالية مكنت المؤسسات المالية الكبرى وحتى الشركات الناشئة من إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة بسرعة وكفاءة، عبر منظومة حلول متكاملة تشكل العمود الفقري للمنتجات والخدمات المالية الرقمية. ومن خلال واجهاتنا البرمجية، نعمل على تعزيز التكامل من خلال ربط عشرات الجهات المالية والتجارية، كما نمكن المؤسسات من إدارة عملياتها المالية بكفاءة ومرونة عبر بوابات الدفع والفوترة الذكية، التي ترتبط ارتباطا شاملا بالأنظمة الحكومية والتجارية».

يذكر أن قطاع التقنية المالية في المملكة يواصل نموه بوتيرة متسارعة، إذ قُدر حجمه بـ1.9 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.27%. كما بلغ عدد شركات التقنية المالية المرخصة في المملكة 261 شركة بنهاية عام 2024، فيما تجاوز حجم الاستثمار الجريء في هذا القطاع 7.6 مليار ريال، وبلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية المنفذة 12.6 مليار عملية، إذ شكلت المدفوعات الإلكترونية 79% من إجمالي مدفوعات الأفراد، ما يعكس التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة في هذا المجال، والدور المحوري الذي تحرص «عِلم» على مواكبته ودعمه.

وتأتي هذه المشاركة انعكاسا لالتزام «عِلم» الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي والتطور التقني على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر مواصلة ابتكار الحلول وإبداع الخدمات التي تجسد رؤيتها ورسالتها في تمكين الإنسان من خلال تسخير مختلف التقنيات والحلول الذكية لخدمته وتحسين جودة حياته في كافة القطاعات.