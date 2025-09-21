حددت وزارة التعليم الأعذار المقبولة للطلاب والطالبات المتغيبين عن اختبارات نهاية الفصول الدراسية خلال العام الدراسي الحالي 1447هـ. وبينت الوزارة، في دليل الاختبارات، أن على إدارة المدرسة إعداد جداول منظمة للاختبارات البديلة للطلاب المتغيبين بعذر، مشيرةً إلى أن الأعذار المقبولة عند تغيب الطالب هي: الطالب الذي يثبت بتقارير طبية معتمدة أن ظرفاً صحياً منعه من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها أثناء فترة انعقادها، أو قبل انعقادها بفترة وجيزة، والطالب المرافق لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى بموجب تقرير طبي معتمد، سواءً كان من داخل البلاد أو خارجها، والطالب الذي يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات، أو قبل انعقادها بفترة وجيزة، والطالب الذي يتعرض للتعطيل من قبل الجهات الأمنية بسبب حادث مروري، أو ما شابهه بعد إثبات ذلك بإفادة رسمية من الجهة الأمنية والحالات المرضية أو الاستثنائية التي تقدرها لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة.وأوضحت الوزارة، يتم دراسة العذر من قبل لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة، ويُقبل من كان من الأعذار المذكورة سابقاً، وإذا لم يكن منها، فتقرر اللجنة مدى وجاهة العذر لدخول الطالب الاختبار البديل، فيما ترفع الحالات الخاصة لإدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري وتقديم الاستشارة المناسبة قبل الاختبار لمن يعاني من ظرف صحي يعيقه عن دخول الاختبار، وتأجيله لموعد الغائبين بعذر، وذلك بعد التأكد من عدم قدرة الطالب على أداء الاختبار بشكل يعكس المستوى الحقيقي للطالب مشيرةً إلى أنه يجب على مدير المدرسة والقائمين على الاختبارات التوضيح للطلاب بأن الذي يدخل الاختبار لا يحق له إعادته إلا في الدور الثاني.