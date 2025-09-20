جامعة الملك فيصل تتسلم عضوية «منطقة ابتكار» خلال مؤتمر المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار في بكين

بتوجيه من رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، تسلّم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس قطاع الابتكار وتنمية الأعمال المكلّف الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي، عضوية الجامعة المصنفة كـ«منطقة ابتكار» من المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار (IASP)، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثاني والأربعين للمنظمة (42nd IASP World Conference on Science Parks and Areas of Innovation)، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2025م.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور الجامعة في الشبكات العالمية للبحث والابتكار، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع المراكز البحثية والابتكارية حول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز موقع المملكة على خارطة الابتكار العالمية.

ويأتي انضمام جامعة الملك فيصل إلى المنظمة الدولية لمناطق وواحات الابتكار (IASP) ليعزز مكانتها كمنصة وطنية رائدة في مجال الابتكار، ويدمجها ضمن شبكة عالمية تضم أبرز مناطق وواحات الابتكار. كما يجسد الدعم الذي توليه مجلس شؤون الجامعات وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لتمكين الجامعات السعودية من التحول إلى منصات ريادة ومعرفة، بما يسهم في تعزيز حضور المملكة على خارطة الابتكار العالمية.