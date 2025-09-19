«زاتكا» تحبط 4 محاولات لتهريب 261 ألف حبة إمفيتامين و10 كيلو من الميثامفيتامين

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا)، 4 محاولات لتهريب أكثر من 261 ألف حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدرة، وإحباط 9.8 كيلوغرام من مادة «الشبو»، عثُر عليها مُخبأة في مركبات وإرساليات وردت إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء ضباء ومنفذ البطحاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم «زاتكا» حمود الحربي أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب 49,929 حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية طاولات خشبية. وفي المحاولة الثانية تمك​​ن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب 20,209 حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المطار، وأضاف الحربي أن في المحاولة الثالثة تمكن جمرك منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 191,764 حبة من مادة الإمفيتامين، كانت مُخبأة في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات، كما أحبط الجمرك محاولة أخرى لتهريب 9.8 كيلوغرام من مادة «الشبو»، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأفاد الحربي أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وأكّد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.​

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.