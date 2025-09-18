«الرقمية» تعزز كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الحرمين

محتوى هادف



وأوضحت الهيئة أن بوابتها الرقمية أطلقت خلال العام 1446هـ 217 ألف كلمة من المحتوى الرقمي تمت ترجمتها، و2512 صفحة رقمية لإثراء رحلة القاصدين بمحتوى هادف ومفيد، و240 محتوى مرئياً ومسموعاً تعزز التفاعل الرقمي للمستخدمين من خلال 7 لغات عالمية لخدمة ضيوف الرحمن.



وأفادت أنها أطلقت 8 خدمات رقمية لضيوف الرحمن استفاد منها 3619608 قاصدين تغطي حجوزات ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم وتعزيز صوت المستفيد، مثل خدمة النقل الموحدة في الحرمين ونظام البلاغات المركزي راصد، وأطلقت كذلك 5 خدمات رقمية موسمية استفاد منها 1248423 متقدماً؛ تمكن المستفيدين من التقديم على الاعتكاف والحصول على تصاريح الإفطار والوظيفة الموسمية، إضافة إلى بث خطب الحرمين وخطبة عرفة، كما تعاملت الهيئة مع 12723 بلاغاً موسمياً.



تجربة ابتكارية



وبينت أنها أطلقت 8 أنظمة مؤسسية لدعم التحول الرقمي، شملت منصة التطوع وبوابة الدعم الفني، وإدارة المشاريع، والابتكار والتراسل الداخلي، والدخول الموحد والامتثال التشغيلي، ومنصة الترقيات، إضافة إلى 15 إجراءً وخدمة مؤسسية تم تطويرها و9 أنظمة للبنية التحتية وإدارة الشبكات، وأنشأت الهيئة مركزاً هندسياً للقيادة والتحكم؛ بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وعالجت 13 ألف تذكرة وبلاغ خلال 3 أشهر، وطورت أنظمة الرؤية الحاسوبية والحشود من خلال تقنيات متطورة وربطتها بـ2500 كاميرا و5 أنظمة لإدارة الحشود، وقدمت كذلك 12 تجربة تقنية ابتكارية حديثة في الحرمين الشريفين.



خدمات ذاتية



ودشنت الهيئة 24 مبادرة رائدة؛ بهدف تعزيز التحول الرقمي عبر تطوير الأرشفة الإلكترونية والاتصالات الإدارية، وتحسين الخدمات الذاتية في الحرمين الشريفين، وتطبيق أنظمة الهوية الرقمية إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة للتعافي من الكوارث، وتفعيل الأمن السيبراني ومكتب البيانات والبنية المؤسسية.



وسعت الهيئة إلى حوكمة البيانات وتعظيم دورها من خلال 6 مجموعات لبيانات مفتوحة و11 سياسة معتمدة، إضافة إلى تطوير وإطلاق نسخة أولية من منصة دعم لاتخاذ القرار.

عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على بناء بيئة رقمية متكاملة؛ لتعزيز كفاءة الأداء، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ووظفت التكنولوجيا والتقنية الحديثة على نحو متزايد لخدمة الحاج والمعتمر والزائر من خلال إستراتيجية متكاملة؛ لتكون مواكبة للعصر الرقمي، ومدعومة بالمهارات والقدرات والأداء المتميز للموظفين والمنسوبين في الهيئة، وبلوغهم أعلى درجات الجودة والإنتاجية والكفاءة في مهماتهم الموكلة إليهم؛ بهدف تمكين ضيوف الرحمن من الوصول بسهولة ويسر إلى جميع الخدمات واستيعاب التنظيمات.