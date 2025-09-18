انتخاب مجلس إدارة «جمعية طب الأسرة» بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

شهدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس (الأربعاء) انتخابات الجمعيّة العلميّة السُّعودية لطبِّ الأسرة والمجتمع لانتخاب مجلس إدارة الجمعيّة في دورتها الجديدة، وقامت اللجنة الدّائمة لانتخابات الجمعيّات العلميّة بإجراء الانتخابات تحت إشراف وحدة الكراسي والجمعيّات العلميّة التابعة لوكالة الجامعة للبحث العلمي والابتكار بالجامعة وانتهت إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وعددهم 14 عضواً منهم 9 رئيسيين، و5 أعضاء في الاحتياط.

وأوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي بأنّ الجامعة تسعى؛ لأنْ تكون الجمعيّاتُ العلميّةُ من الرّوافِدِ الدّاعمةِ لتحقيقِ الأهدافِ السَّامِيَةِ للرؤيةِ الوطنيّةِ الطّموحَةِ 2030، وَصَرْحاً من صُرُوحِ البِناءِ؛ ولذا كانت في سُلَّمِ اهتماماتِ الجامعة وأدلّ دلالة على ذلك أنها جعلت لها وَحْدةً قَائِمةً بِذاتِهَا لترْعَى شؤونَهَا، وأصدرت لها لائحةً تنظّم العمليّةَ الانتخابيّةَ فيها، بجانبِ القواعدِ الإجرائيّةِ التي سترَى النّورَ قريباً والإشادة بما تمّ من إنجاز في مجال الجمعيّات العلميّة، متمنيّاً للجمعيّة في دورتها الجديدة كُلَّ تقدُّمٍ وازدهار، ونوّه إلى أنّ الجامعة في خطتها القادمة ستجعل الجمعيّات في سُلّم أولوياتها لتحقيق الدور المرجو منها.

من جانبه ذكر الأستاذ الدكتور جمال نور الدين إدريس مدير وحدة الكراسي والجمعيّات العلميّة بالجامعة - رئيس اللجنة الدائمة لانتخابات الجمعيّات العلميّة بالجامعة، بأن الجامعة تطمحُ في خُطَتِهَا المُستقبليّةِ أنْ تكُونَ الجمعيّاتُ العلميّةُ حاضنةً علميّة وبحثيّةً؛ يَلْتقِي فيهَا أهْلُ التّخصُّصِ؛ لتبادلِ الأفكارِ والرُؤَى حولَ تطبيقِ أهدافِهَا ورؤاهَا في خِدمَةِ التخصُّصِ، والمجْتَمعِ.

وأشادت الدكتورة ملاك الشمري رئيسة الجمعيّة في خطاب الدّورة الذي قدمته أمام أعضاء الجمعيّة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجمعيّة طوال الفترة السّابقة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من النّجاح، الأمر الذي جعلها من الجمعيّات التي يُشار إليها بالبنان على مستوى المملكة العربية السُّعوديّة والعالم، واستعرضت بعض النّجاحات والمكاسب التي حققتها الجمعيّة، وتمنّت للمنتخبين في مجلس إدارتها الجديد كُلّ توفيق ونجاح.