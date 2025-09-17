«عسير»: القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 66 كيلوجراماً من «القات»
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)،وعبر البريد الإلكتروني:(Email:995@gdnc.gov.sa)،وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

