مديرو مدارس لـ«عكاظ»: غياب تفويض الوكلاء يربك «حضوري»

أوضح عدد من مديري المدارس لـ«عكاظ» أن خدمة تفويض الوكلاء لرصد الحضور والانصراف واعتماد طلبات الاستئذان من قبل المعلمين؛ لم تصلهم حتى الآن، رغم مطالباتهم المتكررة للدعم الفني بتمكينهم من منح وكلائهم هذه الصلاحية، بما يتيح لهم متابعة عمليات الحضور والانصراف وقبول أو رفض طلبات الاستئذان.وبينوا أن اقتصار الصلاحية على المدير فقط يسبب إرباكاً في حال غيابه لظرف طارئ، لاسيما أن التطبيق لا يعمل إلا من داخل المدرسة؛ ما يجعل الوكيل عاجزاً عن أداء المهمات في ظل غياب التفويض.وأشاروا إلى أن التطبيق يستقبل يومياً عشرات التذاكر حول أعطال وإشكالات متنوعة، من بينها شكاوى معلمين لم يتمكن التطبيق من تسجيل حضورهم، حيث يطلب منهم تحديث بياناتهم في نظام فارس أولاً.