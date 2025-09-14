يبدأ اليوم (الأحد)، التطبيق الإلزامي للنظام الرقمي الموحد «حضوري» لإثبات حضور وانصراف منسوبي مدارس التعليم العام بالمملكة، ومنحت صلاحية منح الاستئذان بشكل كامل إلى تقدير مدير المدرسة دون التقيد بعدد معين من المرات، مع التأكيد على أن استخدام هذه الصلاحية يجب أن يتم بشكل منطقي وغير يومي.وفي حال التحاق الموظف ببرنامج تدريبي خارج مقر عمله، يمكنه رفع طلب استئذان «دورة تدريبية» مع إرفاق ما يثبت ذلك، ليتم تسجيله في النظام دون الحاجة لإثبات حضوره في المدرسة. وفي حال نسيان تسجيل الانصراف، أتاح النظام للموظف العودة في وقت لاحق من اليوم نفسه أو في اليوم التالي لتسجيل حركة الانصراف، ومن ثم يقوم المدير بإضافة حركة الاستئذان اللازمة لتصحيح الحالة.