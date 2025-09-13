خبراء القانون في العالم يتبادلون الأفكار على مائدة وزارة العدل

يلتقي غداً (الإحد) وبعد غد (الاثنين) في الرياض خبراء دوليون في التدريب القضائي والقانوني، لمناقشة موضوعات مهمة ذات صلة بالقضاة و النيابة العامة والمحامين والباحثين والمدربين والمهنيين العاملين في الشؤون القضائية والقانونية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي الذي تنظمه وزارة العدل ممثلةً في مركز التدريب العدلي، تحت شعار: «التدريب القضائي.. الابتكار في الأدوات والمنهجيات». وأتاح المنظمون لمن يرغب حضور المؤتمر دون الحاجة إلى تسجيل مسبق أو دعوة.ويشارك في الملتقى خبراء و قضاة وأعضاء نيابة وعمداء كليات ومعاهد حقوقية ورؤساء شركات متخصصة ومسؤولون في وزارات عدلية من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وليتوانيا والبرازيل والأرجنتين والدنمارك وإيطاليا وأستراليا، بالإضافة إلى سلطنة عمان ومصر ولبنان والمغرب.وعد مختصون ومشاركون المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي فرصة فريدة لتبادل الأفكار والخبرات بين القضاة والمحامين والخبراء الدوليين، ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين في المجال القانوني والقضائي بالمملكة العربية السعودية وخارجها.ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات، واستعراض أحدث التجارب الدولية في التدريب القضائي، ويبحث المشاركون توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية، فضلاً عن تطوير برامج متخصصة للقضاة والمحامين، والاتجاهات الحديثة لقياس أثر البرامج التدريبية على المنظومة العدلية.ويجمع المؤتمر نخبة من 32 متحدثاً وخبيراً دوليّاً من 16 دولة، ويتضمن برنامج المؤتمر 9 ورش عمل، و 3 جلسات حوارية؛ لمناقشة قضايا متخصصة.ويأتي المؤتمر امتداداً للنسخة الأولى، التي عُقدت العام الماضي، بمشاركة أكثر من 600 متخصص و45 خبيراً دولياً، في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الجودة القضائية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل القانوني وفق أفضل الممارسات العالمية.