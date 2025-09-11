عبدالعزيز بن سعود يُدشن مقر الإدارة العامة للمجاهدين بالرياض

دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، مقر الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة الرياض، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود، عقب التدشين، إلى شرح من مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين المُكلف اللواء منصور بن عبدالله الشدي عن المرافق التي يضمها المقر الجديد والخدمات المخصصة لدعم منسوبي الإدارة في أداء مهماتهم.





وشاهد عرضاً مرئياً تعريفياً بالمبنى، الذي يضم قاعة للقيادة والتحكم مجهزة بأحدث الأنظمة الأمنية ومرتبطة بمركز القيادة والتحكم الرئيسي ومركز العمليات الأمنية والدوريات الميدانية.

ويأتي تدشين المقر الجديد في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية القطاعات الأمنية وتهيئة بيئة عمل حديثة تدعم منسوبيها في أداء مهماتهم بكفاءة عالية، وبما يواكب مسيرة التطوير التي تشهدها وزارة الداخلية في مختلف قطاعاتها.





حضر التدشين، نائب وزير الداخلية المُكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.



