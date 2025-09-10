أمير جازان يلتقي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع

التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين بن يحيى الفاضلي.

وشهد أمير جازان خلال اللقاء توقيع اتفاقية بين الهيئة الملكية ممثلة في الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الدكتور حسين الفاضلي، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان ممثلاً في رئيسه التنفيذي المهندس عبدالإله إدريس، والتي تهدف لتحقيق التنسيق والعمل المشترك لمواءمة الخطط والمشاريع والمستهدفات الخاصة بالهيئة في منطقة جازان مع إستراتيجية المنطقة، بما يضمن تكاملها مع الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية وبرامج تحقيق الرؤى الحالية والمستقبلية.

كما شهد أمير المنطقة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية وصندوق التنمية الزراعية ممثلاً في رئيسه التنفيذي منير بن فهد السهلي، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي وتعظيم الاستفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق للمستثمرين والمزارعين في سبيل تعزيز وتحقيق الأمن الغذائي، بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد أمير جازان على ضرورة العمل بما تضمنته مذكرات التفاهم من توصيات وأهداف سامية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والرفع من مستوى الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهاً بما تشهده منطقة جازان وسائر مناطق المملكة من دعم القيادة في شتى المجالات الخدمية والتنموية والاقتصادية، وما تحقق لها على إثر ذلك من نهضة تنموية شاملة أسهمت في رفع مستوى جودة الحياة ونمو القطاع الاقتصادي سياحياً وزراعياً وثقافياً.