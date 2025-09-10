أكد الخبير التقني والمختص في الذكاء الاصطناعي عبدالمحسن الجعيثن لـ«عكاظ» أن الخطاب الملكي الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مجلس الشورى، عكس بوضوح المكانة التي باتت تحتلها السعودية في المشهد العالمي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الرسائل التي تضمنها الخطاب تعكس رؤية شمولية توازن بين الطموح الاقتصادي، والابتكار التقني، والتنمية البشرية.

وأوضح الجعيثن أن إشادة ولي العهد بالاتفاقيات الموقعة في مجال الذكاء الاصطناعي ليست مجرد إعلان إنجازات، بل تأكيد على أن المملكة تتحرك وفق خطة مدروسة تجعل التقنية والابتكار في صميم اقتصادها المستقبلي. وقال: «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة تشمل تطوير نماذج محلية قادرة على المنافسة، وتدريب الكفاءات الوطنية، وإطلاق مبادرات إستراتيجية تدعم مختلف القطاعات».

وأضاف: «إطلاق شركة «هيومين» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لتطبيق «هيومين شات» في أغسطس الماضي يعكس توجهاً عملياً نحو إنتاج حلول تقنية سعودية ذات بعد عالمي، وهو ما يضع المملكة في موقع متقدم في سوق التطبيقات الذكية. كما أن استثمارات الصندوق التي تتجاوز 40 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات المتقدمة، تمثل حجر الأساس لبناء اقتصاد معرفي مستدام».

وأشار الجعيثن إلى أن اختيار 660 شركة عالمية للمملكة كمقر إقليمي دليل على الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية والتقنية السعودية، مؤكداً أن هذا الرقم لم يكن ليتحقق لولا وضوح الرؤية وجرأة السياسات التي وضعتها القيادة.

وختم بالقول: «خطاب ولي العهد أكد أن المملكة لا تسعى فقط إلى اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، بل لتكون في طليعتها، من خلال قيادة الجهود الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع دائرة الشراكات العالمية، واستثمار الطاقات الوطنية، وهو ما يضع السعودية على مسار ريادي في بناء اقتصاد عالمي جديد قائم على الابتكار والمعرفة».